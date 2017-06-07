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Внешняя политика 07.06.2017 18:39

Азербайджанская делегация обсудила в Польше двустороннее сотрудничество

Широкий спектр развития двустороннего сотрудничества был обсужден в рамках состоявшегося визита возглавляемой замминистра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым делегации в Польшу, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В рамках визита Х.Халафов провел встречи с госсекретарем администрации президента Польши, руководителем президентского кабинета Кшиштофом Шчерским и замминистра иностранных дел Вартошом Чихотским, на которых были обсуждены развитие двусторонних отношений и вызывающие взаимный интерес сторон вопросы», - сказано в сообщении.

В состав возглавляемой Х.Халафовым делегации вошли представители госструктур, представляющих сферы экономики, транспорта, энергетики, обороны, оборонной промышленности, сельского хозяйства и железной дороги.

Члены делегации также провели встречи в различных структурах Польши.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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