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Регион 07.06.2017 20:06

Президент Ирана призвал мир объединиться для борьбы против экстремизма

Президент Ирана Хасан Рухани призвал мировое сообщество к единству после двух террористических атак, произошедших ранее в Тегеране, сообщает в среду агентство ИСНА.

"Терроризм - это глобальный вопрос. Миру сейчас нужно объединиться в борьбе с экстремизмом", - говорится в заявлении президента.

Как сообщалось, вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана утром в среду. Затем произошло нападение на мавзолей аятоллы Хомейни. Ответственность за теракты взяли на себя террористы "Исламского государства".

В результате терактов погибли, как минимум, 12 человек, еще 43 получили ранения.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕРАКТ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]