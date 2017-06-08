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Дальнее зарубежье 08.06.2017 09:17

В Великобритании пройдут парламентские выборы

В Великобритании в четверг состоятся досрочные парламентские выборы.

Избирательные участки откроются по всей стране в 7:00 по местному времени (9:00 мск). Их работа завершится в 22:00 (00:00 мск), в это же время, как ожидается, начнется публикация первых данных экзит-полов.

Главными претендентами на 650 мест в Палате общин (нижняя палата парламента) являются представители консерваторов, лейбористов, либерал-демократов, Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) и Партии независимости Шотландии (SNP).

Согласно результатам последних опросов, основная борьба может развернуться между правящей Консервативной партией премьер-министра страны Терезы Мэй и оппозиционной Лейбористской партией. По последним данным, консерваторы, которые долгое время уверенно лидировали по популярности, начали терять позиции, тогда как лейбористы, напротив, значительно сократили отставание и вплотную приблизились к партии британского премьера.

Эксперты отмечают, что консерваторам, вероятно, не удастся получить абсолютное большинство мест в парламенте и сформировать однопартийное правительство. Для его формирования необходимо получить минимум 326 мест, тогда как результаты опроса показывают, что Консервативная партия может рассчитывать лишь на 304 места.

О проведении досрочных парламентских выборов 8 июня объявила британский премьер-министр Тереза Мэй в конце апреля. Она пояснила, что Великобритания нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве, и поэтому необходимо провести досрочные выборы. Кроме того, по ее словам, это позволит объединить британское общество перед проведением переговоров по выходу страны из ЕС.

Парламентские выборы пройдут в Великобритании в условиях высокого уровня террористической угрозы. За последние несколько месяцев в стране произошли сразу три крупных теракта. Так, в марте в Лондоне террорист совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, погибли пять человек. В мае во время концерта на стадионе в Манчестере произошел взрыв, жертвами теракта тогда стали более 20 человек. В минувшие выходные в столице Великобритании было вновь совершено нападение. Неизвестные на фургоне выехали на тротуар на Лондонском мосту, а затем стали нападать на прохожих, погибли семь человек, десятки получили ранения.

Парламент является в Великобритании высшим законодательным органом. Палата общин - это нижняя палата парламента, она формируется в результате всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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