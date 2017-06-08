Путин посетит Астану, где примет участие в саммите ШОС

Президент РФ Владимир Путин посетит столицу Казахстана, где примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Саммит лидеров стран ШОС пройдет в Астане 8-9 июня. В четверг состоится неформальная часть саммита - по случаю заседания Совета глав государств состоятся концерт, а затем прием в честь прибывших лидеров.
В это же день у президента РФ запланирована двусторонняя повестка. Еще до мероприятий, приуроченных к саммиту, В.Путин обсудит двусторонние вопросы, а также ядерную проблематику КНДР с председателем Китая Си Цзиньпином. "Будет довольно таки короткая встреча и основное внимание будет уделено вопросу сотрудничества наших двух стран в рамках ШОС, а также очевидно будет затронута проблематика ситуации на Корейском полуострове", - сказал накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Краткость предстоящей встречи помощник президента РФ объяснил тем, что основное обсуждение всех актуальных аспектов России и Китая состоится в ходе официального визита председателя КНР, который пройдет 3-4 июля в Москве. "Лидеры, конечно, могут обсудить и другие вопросы (в ходе встречи "на полях" саммита ШОС - ИФ), но, в принципе, их все запланировано перенести на московский саммит", - отметил Ю.Ушаков.
САММИТ ШОС
Заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится на следующий день, в пятницу. По словам помощника президента, на предстоящем саммите ключевым событием станет присоединение Индии и Пакистана к организации.
Он напомнил, что на сегодняшний день в деятельности ШОС участвуют 18 государств: шесть государств-членов (Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан), шесть - государств-наблюдателей (Монголия, Индия, Иран, Пакистан, Афганистан и Белоруссия) и шесть государств-партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).
"После пятничного заседания, как мы надеемся, будет изменен состав членов - будет восемь государств - полноправных участников этой организации ", - сказал помощник президента РФ.
По его мнению, вступление Индии и Пакистана в ШОС повысит международный авторитет организации. "После этого в самой деятельности организации открывается новый этап. Мы считаем, что повысится и международный авторитет этой организации", - отметил Ю.Ушаков.
На заседании Совета глав государств-членов ШОС будут обсуждаться конкретные шаги по дальнейшему совершенствованию деятельности организации, развитие сотрудничества по приоритетным направлениям, в том числе безопасности, контртерроризму, экономике, гуманитарных связей. Лидеры также обменяются мнениями по региональным проблемам, прежде всего, по ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке.
"Терроризм - это одна из главных тем, в том числе в контексте деятельности региональной антитеррористической структуры ШОС. Более того, имеется в виду одобрить подготовленную с участием этой структуры концепцию ШОС по противодействию экстремизму. В ней будет зафиксировано еще раз общее видение борьбы с этой угрозой", - сказал помощник президента, заметив, что по итогам саммита подготовлено к подписанию 11 документов.
По окончанию саммита 9 июня В.Путин встретится с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом, а также примет участие в церемонии официального открытия международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017".
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