Согласно опросу Квиннипэкского университета, уровень поддержки президента США Трампа упал с апреля на процент до 34% - СМИ

Уровень поддержки Дональда Трампа упал до 34%, некоторые американцы не верят, что президент США продержится на своем посту до конца четырехлетнего срока, сообщает CNN со ссылкой на опрос Квиннипэкского университета.
Как сообщает телеканал, университет отмечает "небольшое снижение" с тех пор, как он проводил последний опрос популярности президента 4 апреля, тогда рейтинг одобрения составлял 35%.
Согласно опросу, "57% американцев заявили, что не одобряют работу, которую президент выполняет на своем посту". Кроме того, "40% опрошенных дали предварительную оценку, что Д. Трамп не будет президентом на протяжении всего четырехлетнего срока".
Квиннипэкский университет также поинтересовался у американцев о взаимоотношениях Д.Трампа с Россией: 32% заявили, что не верят, что президент совершил противоправные действия, 31% считают, что он сделал что-то незаконное, еще 29% опрошенных думают, что глава США сделал что-то неэтичное, но не противозаконное.
Между тем, только 24% предполагают, что советники предвыборного штаба Д.Трампа не совершали правонарушений.
Опрос проводился среди 1 тыс. 361 человека с 31 мая по 6 июня. По имеющимся данным, погрешность составляет 3,2%, сообщает CNN.
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