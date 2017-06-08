Кинорежиссер Оливер Стоун оценил интервью Путина телеканалу NBC

Кинорежиссер Оливер Стоун после просмотра интервью американской журналистки телеканала NBC Мегин Келли с президентом РФ Владимиром Путиным пришел к выводу, что российский лидер "знал свое дело, а она нет", передает ABC News.

По мнению О.Стоуна, во время интервью М.Келли с В.Путиным, которое вышло в эфир в минувшее воскресенье, журналистка "была похожа на пулемет" и послужила примером того, как современная американская журналистика мало уделяет внимание нюансам.

"Я думаю, что она была привлекательна, она задавала провокационные вопросы, но не была способна спорить с ним или противостоять ему, потому что она не знала многих вещей", - сказал кинорежиссер.

По словам О.Стоуна, "он заинтересован в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений (США с Россией- ИФ)". "Для США очень важно понять другую точку зрения", - отметил он и добавил, что он "не журналист, он кинорежиссер, и придерживается другого подхода".

Президент NBC News Ной Оппенхейм заявил в свою очередь, что "никого не интересуют мысли Оливера Стоуна о внешности Мегин Келли, а также о его неосведомленном мнении о ее работе как журналистке".

"Но если мы начали обмениваться профессиональными мнениями, передайте ему, пожалуйста, что я не думаю, что ему удалось снять достойный фильм с начала 90-х", - сказал Н.Оппенхейм.

Фильм американского режиссера, в который вошло интервью В.Путина, должен выйти в эфир в нескольких частях на кабельном телеканале Showtime 12-15 июня.