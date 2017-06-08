Крылатые ракеты Северной Кореи пролетели почти 200 километров и упали в Японское море - СМИ

КНДР осуществили с восточного побережья пуск нескольких противокорабельных крылатых ракет, которые пролетели около 200 километров, прежде чем упасть в Японское море, сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Северная Корея запустила утром несколько неопознанных объектов, предположительно, крылатые ракеты класса "поверхность-корабль", в направлении Японского моря из окрестностей города Вонсана, провинция Канвондо. Дальность полета составляет около 200 км", - сообщает Объединённый комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи.

Отмечается, что "южнокорейские военные усилили наблюдение в связи с возможными дополнительными провокациями, сохраняя полную готовность".