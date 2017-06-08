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Дальнее зарубежье 08.06.2017 10:11

Крылатые ракеты Северной Кореи пролетели почти 200 километров и упали в Японское море - СМИ

КНДР осуществили с восточного побережья пуск нескольких противокорабельных крылатых ракет, которые пролетели около 200 километров, прежде чем упасть в Японское море, сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Северная Корея запустила утром несколько неопознанных объектов, предположительно, крылатые ракеты класса "поверхность-корабль", в направлении Японского моря из окрестностей города Вонсана, провинция Канвондо. Дальность полета составляет около 200 км", - сообщает Объединённый комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи.

Отмечается, что "южнокорейские военные усилили наблюдение в связи с возможными дополнительными провокациями, сохраняя полную готовность".

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Тэги: СЕВКОРЕЯ, РАКЕТЫ, ПУСК, ДАЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]