На следующей неделе Мелания Трамп с сыном планируют переехать в Белый дом - СМИ

Первая леди США Мелания Трамп планирует вместе с сыном Бэрроном переехать в Белый дом на следующей неделе, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

"Ожидается, что супруга президента США Мелания Трамп и сын Бэррон по окончанию учебного года, наконец, переедут 1 4 июня в Вашингтон", -говорится в сообщении.

Отмечается, что родители Мелании - Виктор и Амалия Кнавс, "больше будут на виду, помогая заботиться о Бэрроне", хотя они и не планируют полностью перебраться в столицу США, как это сделала в свое время мать бывшей первой леди Мишель Обамы Мариан Робинсон.

В настоящее время супруга президента М.Трамп вместе с сыном живут в Нью-Йорке.