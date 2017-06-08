Нефть слабо восстанавливается после обвала накануне, Brent торгуется у $48,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в четверг после резкого падения в среду до минимумов с начала мая на новости о неожиданном росте запасов всех видов топлива в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:03 поднялась на $0,33 (0,69%) - до $48,39 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,25 (0,55%) - до $45,97 за баррель.

В среду цена Brent рухнула на $2,06 (4,11%) - до $48,06 за баррель, WTI - на $2,47 (5,13%) - до $45,72 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе подскочили на 3,3 млн баррелей. Рост был зафиксирован впервые за 9 недель, эксперты ожидали снижения на 3,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в стране выросли на 3,32 млн баррелей, дистиллятов - на 4,35 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих предприятий в стране упала на 0,9 процентного пункта вместо ожидавшегося снижения на 0,2 п.п., а добыча нефти в Штатах сократилась на 24 тыс. баррелей в сутки.

"Скорее всего, нефтяные котировки будут находиться в определенном диапазоне, - говорит аналитик US Wealth Management Bank Роб Хоуорт. - Меры ОПЕК поддерживают рынок, тогда как рост добычи в США ограничивает повышение цен".