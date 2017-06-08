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СНГ 08.06.2017 10:32

Террорист-смертник задержан в Киргизии

Участник международной террористической организации, готовившийся совершить самоподрыв в местах массового скопления людей, задержан в Киргизии, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

По словам собеседника агентства, мужчина был задержан на стадии подготовки к совершению террористического акта.

"Установлено, что "М.А." прошел минно-взрывную и специальную идеологическую подготовку в качестве смертника, осуществлял сборку самодельного взрывного устройства и по указанию главарей международной террористической организации готовился совершить самоподрыв во время массового скопления людей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при проведении следственно-оперативных мероприятий по месту жительства задержанного изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, инструкции по изготовлению взрывных устройств, аудио-видео материалы и литература экстремистского содержания, боевые гранаты, боеприпасы различного калибра.

В пресс-службе сообщили, что по факту задержания следственными органами ГКНБ возбуждено уголовное дело.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. По делу о теракте задержаны более 10 человек, некоторые из них являются уроженцами юга Киргизии.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТЕРРОРИСТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]