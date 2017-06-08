Террорист-смертник задержан в Киргизии

Участник международной террористической организации, готовившийся совершить самоподрыв в местах массового скопления людей, задержан в Киргизии, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.
По словам собеседника агентства, мужчина был задержан на стадии подготовки к совершению террористического акта.
"Установлено, что "М.А." прошел минно-взрывную и специальную идеологическую подготовку в качестве смертника, осуществлял сборку самодельного взрывного устройства и по указанию главарей международной террористической организации готовился совершить самоподрыв во время массового скопления людей", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что при проведении следственно-оперативных мероприятий по месту жительства задержанного изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, инструкции по изготовлению взрывных устройств, аудио-видео материалы и литература экстремистского содержания, боевые гранаты, боеприпасы различного калибра.
В пресс-службе сообщили, что по факту задержания следственными органами ГКНБ возбуждено уголовное дело.
3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. По делу о теракте задержаны более 10 человек, некоторые из них являются уроженцами юга Киргизии.
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