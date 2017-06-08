Евро подешевел к манату до 1,9162 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 8 июня сохранил на уровне 1,7022 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 8 июня ЦБА определил 1,9162 манат/1EUR (7 июня - 1,9174 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 8 июня установил на уровне 0,0301 манат/1RUB (7 июня - 0,0299 манат/1RUB).
Н.Аббасова
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