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Макроэкономика 08.06.2017 09:25

Евро подешевел к манату до 1,9162 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 8 июня сохранил на уровне 1,7022 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 8 июня ЦБА определил 1,9162 манат/1EUR (7 июня - 1,9174 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 8 июня установил на уровне 0,0301 манат/1RUB (7 июня - 0,0299 манат/1RUB).

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МАНАТ, ВАЛЮТЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]