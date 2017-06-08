Пресс-релиз

15 июня на сцене Русского драматического театра состоится вечер, посвященный Дню национального спасения. Торжественная часть посвящена короткому историческому экскурсу в недавнее прошлое, связанному с именем национального лидера Азербайджана, его отношением к искусству, драматургии и театру. Продолжением этой темы станет спектакль «Мусье Жордан…», поставленный главным режиссёром театра, нар.арт. АР Александром Шаровским к 200-летию со дня рождения драматурга, творчество которого чтил великий азербайджанец Гейдар Алиев. В спектакле заняты ведущие и молодые актёры театра, звучит оригинальная авторская музыка засл. деятеля искусств Вагифа Герайзаде, стихи нар.арт. АР Александры Никушиной, хореография засл.арт. АР Фуада Османова, костюмы Фахрии Халафовой, Начало торжественного вечера в 19 часов.