Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9162 RUR   0.0299 GBR   2.2049 TRY   0.48

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.40 Brent   49.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 21° 31° 10 Июн 21° 30° 11 Июн 21° 30°

08.06.2017 09:30

ПРЕСС-РЕЛИЗ

15 июня на сцене Русского драматического театра состоится вечер, посвященный Дню национального спасения. Торжественная часть посвящена короткому историческому экскурсу в недавнее прошлое, связанному с именем национального лидера Азербайджана, его отношением к искусству, драматургии и театру. Продолжением этой темы станет спектакль «Мусье Жордан…», поставленный главным режиссёром театра, нар.арт. АР Александром Шаровским к 200-летию со дня рождения драматурга, творчество которого чтил великий азербайджанец Гейдар Алиев. В спектакле заняты ведущие и молодые актёры театра, звучит оригинальная авторская музыка засл. деятеля искусств Вагифа Герайзаде, стихи нар.арт. АР Александры Никушиной, хореография засл.арт. АР Фуада Османова, костюмы Фахрии Халафовой, Начало торжественного вечера в 19 часов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]