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Финансы 08.06.2017 09:33

МБА намерен к 2018г оптимизировать бизнес-процессы в филиалах

Международный банк Азербайджана (МБА) начал проект оптимизации бизнес-процессов филиальной сети на базе технологической платформы Business Process Management (BPM), отмечается в сообщении кредитной организации.

"На сегодняшний день платформа BPM используется в столичных филиалах банка. К концу 2017 года вся сеть обслуживания банка перейдет на эту платформу. Следует отметить, что BPM уже успешно используется ведущими мировыми банками, обеспечивая тем самым высокую эффективность рабочего процесса", - отмечается в сообщении.

Внедрение данной платформы в МБА будет способствовать автоматизации бизнес-процессов, повышению эффективности работы, улучшению уровня обслуживания клиентов.

"Оптимизация бизнес процессов является одним из стратегических проектов, реализуемых МБА", - подчеркивает банк.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Азизов

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Тэги: МБА, ПРОЦЕССЫ, ОПТИМИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]