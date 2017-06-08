МБА намерен к 2018г оптимизировать бизнес-процессы в филиалах

Международный банк Азербайджана (МБА) начал проект оптимизации бизнес-процессов филиальной сети на базе технологической платформы Business Process Management (BPM), отмечается в сообщении кредитной организации.

"На сегодняшний день платформа BPM используется в столичных филиалах банка. К концу 2017 года вся сеть обслуживания банка перейдет на эту платформу. Следует отметить, что BPM уже успешно используется ведущими мировыми банками, обеспечивая тем самым высокую эффективность рабочего процесса", - отмечается в сообщении.

Внедрение данной платформы в МБА будет способствовать автоматизации бизнес-процессов, повышению эффективности работы, улучшению уровня обслуживания клиентов.

"Оптимизация бизнес процессов является одним из стратегических проектов, реализуемых МБА", - подчеркивает банк.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Азизов