МБА намерен к 2018г оптимизировать бизнес-процессы в филиалах

Международный банк Азербайджана (МБА) начал проект оптимизации бизнес-процессов филиальной сети на базе технологической платформы Business Process Management (BPM), отмечается в сообщении кредитной организации.
"На сегодняшний день платформа BPM используется в столичных филиалах банка. К концу 2017 года вся сеть обслуживания банка перейдет на эту платформу. Следует отметить, что BPM уже успешно используется ведущими мировыми банками, обеспечивая тем самым высокую эффективность рабочего процесса", - отмечается в сообщении.
Внедрение данной платформы в МБА будет способствовать автоматизации бизнес-процессов, повышению эффективности работы, улучшению уровня обслуживания клиентов.
"Оптимизация бизнес процессов является одним из стратегических проектов, реализуемых МБА", - подчеркивает банк.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.
А.Азизов
В Брюсселе считают важным предстоящий визит еврокомиссара Хана в Азербайджан
Брюссель готов оказывать Баку содействие в реформах в ненефтяном секторе - глава офиса ЕС в Азербайджане
Президент Молдовы планирует посетить в ближайшее время с визитом Азербайджан
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 4 и пострадали 9 человек - МВД
В Азербайджане предлагают организовать платные годичные подготовительные курсы для желающих поступить в вузы
В Азербайджане подготовлен проект Стратегии занятости до 2031 года – министр труда
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Президент Алиев распорядился выделить более 4 млн манатов на развитие дорожной инфраструктуры Загатальского района
В Великобритании началось голосование на парламентских выборах
Назарбаев: развитие Казахстана связано с Китаем
В Тбилиси считают, что Москва пытается уклониться от имплементации соглашения по таможенному мониторингу
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Банк ВТБ (Азербайджан) опубликовал отчетность по стандартам МСФО за 2016г.
В Азербайджане прошла Торжественная церемония награждения победителей республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»