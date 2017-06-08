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Внешняя политика 08.06.2017 09:52

Президент Молдовы планирует посетить в ближайшее время с визитом Азербайджан

Президент Молдовы Игорь Додон планирует в ближайшее время совершить визит в Баку.

«Надеюсь, уважаемый господин Президент, на скорую встречу с Вами в Баку и прошу принять заверения в моем глубоком уважении», - говорится в письме молдавского лидера в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

И.Додон отметил наличие теплых и дружественных отношений между народами Азербайджана и Молдовы.

«Отрадно отметить, что за этот период современной истории (25 лет – ИФ-Аз) мы смогли достичь хорошего уровня в развитии политического диалога, укреплении торгово-экономического сотрудничества и интенсификации культурно-гуманитарных связей, а также в усилении взаимодействия между нашими государствами в рамках международных организаций», - подчеркнул президент Молдовы.

И.Додон выразил уверенность, что Баку и Кишинев общими усилиями "смогут достичь новых ощутимых результатов в контексте продвижения конструктивного и полезного сотрудничества по всем интересующим Азербайджан и Молдову направлениям, как на двустороннем, так и многостороннем уровнях".

Р.Бабаев

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Тэги: МОЛДОВА, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]