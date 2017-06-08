Президент Молдовы планирует посетить в ближайшее время с визитом Азербайджан

Президент Молдовы Игорь Додон планирует в ближайшее время совершить визит в Баку.
«Надеюсь, уважаемый господин Президент, на скорую встречу с Вами в Баку и прошу принять заверения в моем глубоком уважении», - говорится в письме молдавского лидера в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
И.Додон отметил наличие теплых и дружественных отношений между народами Азербайджана и Молдовы.
«Отрадно отметить, что за этот период современной истории (25 лет – ИФ-Аз) мы смогли достичь хорошего уровня в развитии политического диалога, укреплении торгово-экономического сотрудничества и интенсификации культурно-гуманитарных связей, а также в усилении взаимодействия между нашими государствами в рамках международных организаций», - подчеркнул президент Молдовы.
И.Додон выразил уверенность, что Баку и Кишинев общими усилиями "смогут достичь новых ощутимых результатов в контексте продвижения конструктивного и полезного сотрудничества по всем интересующим Азербайджан и Молдову направлениям, как на двустороннем, так и многостороннем уровнях".
Р.Бабаев
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