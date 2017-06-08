В Тбилиси считают, что Москва пытается уклониться от имплементации соглашения по таможенному мониторингу

Министерство иностранных дел Грузии расценивает позицию Москвы по вопросу транзита грузов через Южную Осетию, как попытку уклониться от имплементации соглашения "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли между правительством Грузии и правительством Российской Федерации" от 9 ноября 2011 года.

"Объектом и целью данного соглашения является мониторинг торговли между Грузией и РФ", - напоминается в заявлении, опубликованном на официальном сайте грузинского МИД.

При этом отмечается, что после подписания соглашения при содействии страны-партнера - Швейцарии, были предприняты значительные шаги к практическому задействованию этого документа. В частности, была выбрана нейтральная компания, которая должна проводить таможенный мониторинг грузооборота между Грузией и Российской Федерацией.

"При конструктивности Грузии с этой компанией удалось согласовать текст соответствующего контракта, определить несколько юридических документов для содействия имплементации процесса. Со стороны территории, контролируемой Грузией, было определено местоположение возможных терминалов. Таким образом, еще год назад Грузия завершила все предварительные процедуры для подписания контракта с нейтральной компанией и выполнения соглашения", - говорится в заявлении.

По оценке внешнеполитического ведомства Грузии, комментарий МИД РФ целенаправленно вводит процесс в тупик. "Российская сторона пытается представить оккупированный Цхинвальский регион (Южная Осетия - ИФ) участником вышеупомянутого соглашения, оформленного в 2011 году между двумя странами, принципиально неприемлема для грузинской стороны и это с самого же начала было известно официальной Москве", - сказано в заявлении.

МИД Грузии призывает Российскую Федерацию "вернуться в правовые рамки, пересмотреть свою неконструктивную позицию и приступить к безоговорочному выполнению своих международных обязательств".

В заявлении также говорится, что, грузинская сторона, поддерживая один из фундаментальных принципов Международной торговой организаций об открытости международной торговли, призывает членов этой организации "дать принципиальную оценку этому деструктивному шагу России и не допустить политизации имплементации соглашения от 2011 года".

6 июня МИД РФ приветствовал заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, сделанное "на полях" Петербургского международного экономического форума, о готовности обеспечить транзит грузов между Россией и странами Закавказья, но только как равноправный партнер.

"Приветствуем эту конструктивную и ответственную позицию, которая открывает реальную перспективу развития системы торгово-экономических коммуникаций в Закавказье в интересах всех стран региона", - заявили в МИД РФ.

При этом российское внешнеполитическое ведомство также призвало Грузию "проявить столь же конструктивный настрой".