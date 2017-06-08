Назарбаев: развитие Казахстана связано с Китаем

Казахстан связывает свое дальнейшее стратегическое развитие с партнерством с Китаем, заявил глава государства Нурсултан Назарбаев.

"Я очень дорожу отношением, которое вы проявляете лично ко мне и к Казахстану. Наш народ знает, что Китай не только близкий сосед, но и друг и партнер, с кем мы имеем доверительные отношения", - сказал Н.Назарбаев в четверг в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе в Астане.

"И стратегически мы связываем судьбу развития Казахстана с вашей страной. Поэтому с добрыми пожеланиями относимся к вашим планам развивать Китай, поставить Китай на место, которое он в мире заслуживает. Мы рядом будем всегда вместе с вами", - отметил президент Казахстана.

В свою очередь Си Цзиньпин поблагодарил Н.Назарбаева за высокую организацию визита.

"Мне очень близка, по душе встреча с вами. Это моя третья поездка в Казахстан. (. . .) Между нами такие плотные, тесные контакты на всех уровнях. Можно сказать, что мы служим примером образцовых отношений между государствами. У нас самые близкие отношения. Я очень благодарен за замечательную организацию визита", - сказал Си Цзиньпин.