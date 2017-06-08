Валютные резервы Азербайджана превышают внешний долг в 3 раза – глава Минэкономики

Стратегические валютные резервы Азербайджана в 3 раза превышают размер внешнего долга страны, сказал министр экономики Шахин Мустафаев на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС в Баку в четверг.

"Внешний долг Азербайджана равен 18% ВВП. Валютные резервы в три раза больше долга", - сказал Ш.Мустафаев.

По его словам, это позволяет обеспечить устойчивость экономики к внешним вызовам.

Ш.Мустафаев добавил, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ЕС и взаимные визиты, в том числе представителей высокого уровня, способствуют развитию связей. "На следующей неделе Азербайджан посетит комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан", - добавил он.

А.Ахундов