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Макроэкономика 08.06.2017 10:10

Валютные резервы Азербайджана превышают внешний долг в 3 раза – глава Минэкономики

Стратегические валютные резервы Азербайджана в 3 раза превышают размер внешнего долга страны, сказал министр экономики Шахин Мустафаев на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС в Баку в четверг.

"Внешний долг Азербайджана равен 18% ВВП. Валютные резервы в три раза больше долга", - сказал Ш.Мустафаев.

По его словам, это позволяет обеспечить устойчивость экономики к внешним вызовам.

Ш.Мустафаев добавил, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ЕС и взаимные визиты, в том числе представителей высокого уровня, способствуют развитию связей. "На следующей неделе Азербайджан посетит комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан", - добавил он.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РЕЗЕРВЫ, ДОЛГ, ОТНОШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]