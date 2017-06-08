В Великобритании началось голосование на парламентских выборах

Избирательные участки для голосования на парламентских выборах открылись в четверг по всей Великобритании.

Ожидается, что их работа завершится в 22:00 по местному времени (01:00 ).

Всего по всей стране открылись более 40 тыс. участков для голосования.

Главными претендентами на 650 мест в Палате общин (нижняя палата парламента) являются представители консерваторов, лейбористов, либерал-демократов, Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) и Партии независимости Шотландии (SNP).