В Великобритании началось голосование на парламентских выборах

Избирательные участки для голосования на парламентских выборах открылись в четверг по всей Великобритании.
Ожидается, что их работа завершится в 22:00 по местному времени (01:00 ).
Всего по всей стране открылись более 40 тыс. участков для голосования.
Главными претендентами на 650 мест в Палате общин (нижняя палата парламента) являются представители консерваторов, лейбористов, либерал-демократов, Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) и Партии независимости Шотландии (SNP).
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