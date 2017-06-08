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Дальнее зарубежье 08.06.2017 11:43

В Великобритании началось голосование на парламентских выборах

Избирательные участки для голосования на парламентских выборах открылись в четверг по всей Великобритании.

Ожидается, что их работа завершится в 22:00 по местному времени (01:00 ).

Всего по всей стране открылись более 40 тыс. участков для голосования.

Главными претендентами на 650 мест в Палате общин (нижняя палата парламента) являются представители консерваторов, лейбористов, либерал-демократов, Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) и Партии независимости Шотландии (SNP).

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]