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Бизнес и законодательство 08.06.2017 10:18

ГКИВ Азербайджана в январе-мае зарегистрировал права собственности по 78 тыс. объектам недвижимости

Баку. 8 июня. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана в январе-мае 2017 года зарегистрировал права собственности по 77,966 тыс. объектам недвижимости, отмечается в сообщении комитета.

По данным комитета, в январе-мае 65,7% зарегистрированных объектов недвижимости находятся в регионах страны.

В мае ГКИВ зарегистрировал права собственности по 17,251 тыс. объектам недвижимости, из которых 5,111 тыс. объектов впервые прошли регистрацию, 12,24 тыс. – повторно.

От общего числа зарегистрированных объектов недвижимости 3,253 тыс. составляют частные жилые дома и дачи, 4,246 тыс. квартир, 8,974 тыс. земельных участков, 671 нежилое здание и другие объекты. При этом в мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года регистрация частных домов увеличилась на 32,2%, земельных участков – на 8,6%, квартир – на 27%, нежилых зданий – на 53,2%,

«Кроме того, в мае были зарегистрированы ипотечные договора по 3,604 тыс. объектам недвижимости, 351 залоговый объект и составлены технические паспорта по 14,988 тыс. объектам»,- отмечается в информации.

Из госреестра недвижимости физическим и юридическим лицам выдано 13,386 тыс. справок об ограничении прав собственности и 4,735 тыс. различных справок для населения. Также в мае составлены акты экспертизы по 11,107 тыс. объектам недвижимости.

Н.Аббасова

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Тэги: ГКИВ, НЕДВИЖИМОСТЬ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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