ГКИВ Азербайджана в январе-мае зарегистрировал права собственности по 78 тыс. объектам недвижимости

Баку. 8 июня. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана в январе-мае 2017 года зарегистрировал права собственности по 77,966 тыс. объектам недвижимости, отмечается в сообщении комитета.
По данным комитета, в январе-мае 65,7% зарегистрированных объектов недвижимости находятся в регионах страны.
В мае ГКИВ зарегистрировал права собственности по 17,251 тыс. объектам недвижимости, из которых 5,111 тыс. объектов впервые прошли регистрацию, 12,24 тыс. – повторно.
От общего числа зарегистрированных объектов недвижимости 3,253 тыс. составляют частные жилые дома и дачи, 4,246 тыс. квартир, 8,974 тыс. земельных участков, 671 нежилое здание и другие объекты. При этом в мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года регистрация частных домов увеличилась на 32,2%, земельных участков – на 8,6%, квартир – на 27%, нежилых зданий – на 53,2%,
«Кроме того, в мае были зарегистрированы ипотечные договора по 3,604 тыс. объектам недвижимости, 351 залоговый объект и составлены технические паспорта по 14,988 тыс. объектам»,- отмечается в информации.
Из госреестра недвижимости физическим и юридическим лицам выдано 13,386 тыс. справок об ограничении прав собственности и 4,735 тыс. различных справок для населения. Также в мае составлены акты экспертизы по 11,107 тыс. объектам недвижимости.
Н.Аббасова
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