Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9162 RUR   0.0299 GBR   2.2049 TRY   0.48

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.40 Brent   49.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 21° 31° 10 Июн 21° 30° 11 Июн 21° 30°

ТЭК 08.06.2017 10:43

Газпром готов поставить Японии столько газа, сколько потребуется - зампред правления

ПАО "Газпром" готово поставлять в Японию необходимые стране объемы газа, заявил зампред правления монополии Александр Медведев на пресс-конференции в четверг.

"Мы можем поставить Японии столько газа, сколько Японии потребуется", - сказал А.Медведев.

Он отметил, что на фоне улучшения российско-японских отношений появились предпосылки для поставок газа с третьей очереди завода СПГ "Сахалин-2".

"Объем этих поставок будет зависеть от судьбы атомной генерации в Японии. Судьба атомной генерации еще не решена. Кроме того, (объем поставок будет зависеть от того - ИФ) какую роль будет уголь играть в энергобалансе Японии", - отметил А.Медведев.

Зампред "Газпрома" также напомнил, что страны вернулись к вопросу трубопроводных поставок в Японию. "Из общих предпосылок нельзя исключить, что экономически будет целесообразно построить такой трубопровод. Перспектива хорошая, обстановка хорошая, все наши контрагенты настроены на продуктивную работу", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Японию в апреле посетило рекордное число россиян В Токио назвали прошедшие переговоры Абэ и Путина откровенными содержательными Абэ заявил о планах обсудить с Путиным ситуацию вокруг КНДР и Сирии Премьер Японии Абэ прилетит 27 апреля в Россию на переговоры с Путиным Премьер Японии в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в Петербурге - Кремль В России рады возобновлению нормального дипломатического разговора с Японией - МИД

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]