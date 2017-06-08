Газпром готов поставить Японии столько газа, сколько потребуется - зампред правления

ПАО "Газпром" готово поставлять в Японию необходимые стране объемы газа, заявил зампред правления монополии Александр Медведев на пресс-конференции в четверг.

"Мы можем поставить Японии столько газа, сколько Японии потребуется", - сказал А.Медведев.

Он отметил, что на фоне улучшения российско-японских отношений появились предпосылки для поставок газа с третьей очереди завода СПГ "Сахалин-2".

"Объем этих поставок будет зависеть от судьбы атомной генерации в Японии. Судьба атомной генерации еще не решена. Кроме того, (объем поставок будет зависеть от того - ИФ) какую роль будет уголь играть в энергобалансе Японии", - отметил А.Медведев.

Зампред "Газпрома" также напомнил, что страны вернулись к вопросу трубопроводных поставок в Японию. "Из общих предпосылок нельзя исключить, что экономически будет целесообразно построить такой трубопровод. Перспектива хорошая, обстановка хорошая, все наши контрагенты настроены на продуктивную работу", - добавил он.