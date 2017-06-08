Минэкономики выдало ДПИ по инвестпроектам на сумму 1,5 млрд манатов

Министерство экономики Азербайджана до сих пор выдало документы о поощрении инвестиций (ДПИ) по инвестиционным проектам на общую сумму 1,5 млрд манатов, сказал министр экономики Шахин Мустафаев на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС в Баку в четверг.

"До сих пор министерство выдало 154 ДПИ. 46 проектов уже реализуются", - сказал Ш.Мустафаев.

Он также отметил, что в пять промышленных парков, действующих в Азербайджане, инвестированы $800 млн, что позволит создать 5 тыс. рабочих мест.

"Ожидается, что на последующих этапах будут вложены дополнительные инвестиции на $1,1 млрд", - сказал Ш.Мустафаев.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».

В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.

А.Ахундов