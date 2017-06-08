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Регион 08.06.2017 11:01

Глава МИД Ирана назвал "противоречивым" заявление Белого дома о терактах в Тегеране

Глава МИД Ирана Джавад Зариф на странице в "Твиттере" раскритиковал заявление Вашингтона, посвященного совершенным накануне терактам в Тегеране.

"Противоречивое заявление Белого дома, а также санкции Сената - в то время как иранцы борются с террором, который поддерживают сателлиты США. Иранский народ отвергает подобные проявления дружбы со стороны США", - написал Дж.Зариф в "Твиттере".

"Деспоты, финансирующие террор, угрожают принести конфликт на нашу родину. Марионетки атакуют то, что их хозяева ненавидят больше всего - цитадель демократии", - добавил министр.

Как сообщалось, вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана утром в среду. Затем произошло нападение на мавзолей аятоллы Хомейни. В результате терактов погибли, как минимум, 12 человек, еще 43 получили ранения. Ответственность за теракты взяли на себя террористы "Исламского государства".

Замглавы Совета национальной безопасности Ирана Реза Сейфоллаи заявил, что все террористы, участвовавшие в нападениях в Тегеране - иранские граждане, примкнувшие к ИГ.

Американская администрация позднее распространила заявление президента США Дональда Трампа, который выразил скорбь по поводу жертв терактов в Иране, но добавил, что спонсирующие терроризм государства сами рискуют пострадать от терактов.

"Подчеркиваем, что государства, которые поддерживают терроризм, сами рискуют пасть жертвами зла, которое они продвигают", - отмечалось в заявлении.

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Тэги: ИРАН, США, ТЕРАКТЫ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]