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Наука и образование 08.06.2017 10:56

В Азербайджане предлагают организовать платные годичные подготовительные курсы для желающих поступить в вузы

Платные подготовительные курсы для желающих поступить в вузы для обучения на уровне бакалавриата планируется открыть в Азербайджане.

Соответствующие поправки в закон «Об образовании» были обсуждены на заседании парламентского комитета по науке и образованию.

«Основной целью предлагаемых в закон изменений является создание одногодичных подготовительных курсов на уровне бакалавриата по специальностям в высших учебных заведениях страны», - сказал глава парламентского комитета Иса Хабиббейли.

По его словам, участники курсов по окончании подготовки будут сдавать экзамены и на основе результатов тестирования получат возможность быть зачисленными на первый курс вуза.

И.Хабиббейли отметил, что многие абитуриенты, не поступившие по окончании школы в вузы, уезжают для получения высшего образования в другие страны. «Открытие платных подготовительных курсов поможет предотвратить отток молодежи за рубеж», - подчеркнул глава парламентского комитета.

По итогам заседания комитет принял решение рассмотреть поправки на пленарном заседании парламента.

Р.Бабаев

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Тэги: ОБРАЗОВАНИЕ, КУРСЫ, БАКАЛАВРИАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]