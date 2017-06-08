В Азербайджане предлагают организовать платные годичные подготовительные курсы для желающих поступить в вузы

Платные подготовительные курсы для желающих поступить в вузы для обучения на уровне бакалавриата планируется открыть в Азербайджане.

Соответствующие поправки в закон «Об образовании» были обсуждены на заседании парламентского комитета по науке и образованию.

«Основной целью предлагаемых в закон изменений является создание одногодичных подготовительных курсов на уровне бакалавриата по специальностям в высших учебных заведениях страны», - сказал глава парламентского комитета Иса Хабиббейли.

По его словам, участники курсов по окончании подготовки будут сдавать экзамены и на основе результатов тестирования получат возможность быть зачисленными на первый курс вуза.

И.Хабиббейли отметил, что многие абитуриенты, не поступившие по окончании школы в вузы, уезжают для получения высшего образования в другие страны. «Открытие платных подготовительных курсов поможет предотвратить отток молодежи за рубеж», - подчеркнул глава парламентского комитета.

По итогам заседания комитет принял решение рассмотреть поправки на пленарном заседании парламента.

Р.Бабаев