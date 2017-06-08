Брюссель готов оказывать Баку содействие в реформах в ненефтяном секторе - глава офиса ЕС в Азербайджане

Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС еще больше укрепит сотрудничество между Баку и Брюсселем, считает глава бакинского представительства Евросоюза Малена Мард.
"Надеюсь, что новое соглашение еще больше укрепит сотрудничество между Азербайджаном и ЕС",- сказала М.Мард в четверг в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.
По ее словам, это соглашение создаст условия для максимального использования возможностей сотрудничества. "В этом соглашении акцент будет сделан и на экономическое сотрудничество. ЕС является основным торговым партнёром Азербайджана, 50% инвестиций в страну приходится на долю стран ЕС",- отметила она.
М.Мард подчеркнула, что Евросоюз намерен стать важным партнером Азербайджана в ненефтяном секторе, в связи с чем планирует содействие стране в проведении важных реформ в этом направлении.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Ф.Исазаде
Баку приглашает инвесторов из ЕС инвестировать в ненефтяной сектор Азербайджана – глава Минэкономики
Газпром готов поставить Японии столько газа, сколько потребуется - зампред правления
Минэкономики выдало ДПИ по инвестпроектам на сумму 1,5 млрд манатов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 4 и пострадали 9 человек - МВД
В Азербайджане предлагают организовать платные годичные подготовительные курсы для желающих поступить в вузы
В Азербайджане подготовлен проект Стратегии занятости до 2031 года – министр труда
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Президент Алиев распорядился выделить более 4 млн манатов на развитие дорожной инфраструктуры Загатальского района
В Великобритании началось голосование на парламентских выборах
Назарбаев: развитие Казахстана связано с Китаем
В Тбилиси считают, что Москва пытается уклониться от имплементации соглашения по таможенному мониторингу
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Банк ВТБ (Азербайджан) опубликовал отчетность по стандартам МСФО за 2016г.
В Азербайджане прошла Торжественная церемония награждения победителей республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»