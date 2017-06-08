Брюссель готов оказывать Баку содействие в реформах в ненефтяном секторе - глава офиса ЕС в Азербайджане

Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС еще больше укрепит сотрудничество между Баку и Брюсселем, считает глава бакинского представительства Евросоюза Малена Мард.

"Надеюсь, что новое соглашение еще больше укрепит сотрудничество между Азербайджаном и ЕС",- сказала М.Мард в четверг в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

По ее словам, это соглашение создаст условия для максимального использования возможностей сотрудничества. "В этом соглашении акцент будет сделан и на экономическое сотрудничество. ЕС является основным торговым партнёром Азербайджана, 50% инвестиций в страну приходится на долю стран ЕС",- отметила она.

М.Мард подчеркнула, что Евросоюз​ намерен стать важным партнером Азербайджана в ненефтяном секторе, в связи с чем планирует содействие стране в проведении важных реформ в этом направлении.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Ф.Исазаде