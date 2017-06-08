Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9162 RUR   0.0299 GBR   2.2049 TRY   0.48

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.40 Brent   49.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 21° 31° 10 Июн 21° 30° 11 Июн 21° 30°

Внешняя политика 08.06.2017 11:17

Брюссель готов оказывать Баку содействие в реформах в ненефтяном секторе - глава офиса ЕС в Азербайджане

Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС еще больше укрепит сотрудничество между Баку и Брюсселем, считает глава бакинского представительства Евросоюза Малена Мард.

"Надеюсь, что новое соглашение еще больше укрепит сотрудничество между Азербайджаном и ЕС",- сказала М.Мард в четверг в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

По ее словам, это соглашение создаст условия для максимального использования возможностей сотрудничества. "В этом соглашении акцент будет сделан и на экономическое сотрудничество. ЕС является основным торговым партнёром Азербайджана, 50% инвестиций в страну приходится на долю стран ЕС",- отметила она.

М.Мард подчеркнула, что Евросоюз​ намерен стать важным партнером Азербайджана в ненефтяном секторе, в связи с чем планирует содействие стране в проведении важных реформ в этом направлении.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, ЦЕЛЬ


Похожие новости


Баку приглашает инвесторов из ЕС инвестировать в ненефтяной сектор Азербайджана – глава Минэкономики Азербайджан и ЕС обсудят соглашение о стратегическом партнерстве в середине июня в Баку Штайнмайер приветствует стремление Баку наладить сотрудничество с Брюсселем посредством новой платформы Брюссель и Баку призвали международное сообщество содействовать скорейшему и мирному урегулированию карабахского конфликта В Брюсселе ждут скорого завершения переговоров с Азербайджаном по новому соглашению о сотрудничестве Азербайджанские и европейские парламентарии обсудят новое соглашение о партнерстве между Баку и Брюсселем

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]