В Брюсселе считают важным предстоящий визит еврокомиссара Хана в Азербайджан

В Брюсселе считают важным предстоящий визит комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнеса Хана в преддверии саммита "Восточного партнерства".

Й.Хан совершит визит в Азербайджан 16 июня.

"Этот визит важен в преддверии саммита "Восточного партнёрства" в Брюсселе. Мы с нетерпением ждем этот визит",- сказала глава бакинского представительства Евросоюза Малена Мард журналистам в четверг.

Саммит "Восточного партнёрства" состоится 21 ноября в Брюсселе.

Ф.Исазаде