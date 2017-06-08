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Внешняя политика 08.06.2017 11:45

В Брюсселе считают важным предстоящий визит еврокомиссара Хана в Азербайджан

В Брюсселе считают важным предстоящий визит комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнеса Хана в преддверии саммита "Восточного партнерства".

Й.Хан совершит визит в Азербайджан 16 июня.

"Этот визит важен в преддверии саммита "Восточного партнёрства" в Брюсселе. Мы с нетерпением ждем этот визит",- сказала глава бакинского представительства Евросоюза Малена Мард журналистам в четверг.

Саммит "Восточного партнёрства" состоится 21 ноября в Брюсселе.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЕВРОКОМИССАР, ВИЗИТ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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