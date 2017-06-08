Генсек ООН должен призвать страны Центральной Азии выполнять свои обязательства в области защиты прав человека - Human Rights Watch

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерришу, начинающего турне по странам Центральной Азии, выразить озабоченность в связи с тревожным состоянием прав человека в регионе.

"Мы с нетерпением ждем его первого визита в регион, чтобы призвать президентов выполнить то, что требуется в соответствии с международным правом и договорами ООН, подписанными их правительствами, освободить из-за решеток несправедливо осужденных, разрешить правозащитным группам и журналистам выполнять свою работу, и прекратить безнаказанность за пытки", - говорится в обращении.

Как отмечают правозащитники, визит А.Гутерриша в Казахстан осуществляется в преддверии открытия в Астане 10 июня Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017". "Казахстан хочет использовать выставку, чтобы поднять свой имидж на международной арене, но она приходит на фоне серьезного подавления правительством прав человека. (. . .) А.Гутерриш должен четко заявить, что соблюдение Казахстаном норм ООН в области прав человека является ключевым фактором обеспечения его долгосрочного международного положения", - считают авторы обращения.

Говоря о визите А.Гутерриша в Узбекистан, правозащитники отмечают, что он приходит через девять месяцев после прихода к власти президента Шавката Мирзиёева после смерти Ислама Каримова, "давнего авторитарного правителя страны". "Мирзиёев освободил шесть политических заключенных и выразил готовность более тесно сотрудничать с международными организациями, которые недавно собрались в Ташкенте с Верховным комиссаром ООН по правам человека принцем Зейдом Раадом Аль Хусейном. Но значительных улучшений в ужасной ситуации с правами человека страны не было", - говорится в обращении.

Как считают его авторы, генсек должен закрепить призыв верховного комиссара ООН по правам человека к Ташкенту продемонстрировать результаты предлагаемых реформ. "В том числе и освободить тысяч людей, заключенных в тюрьму по политически мотивированным обвинениям, позволить активистам и журналистам работать без преследования и разрешить независимый мониторинг тюрем Узбекистана и других мест содержания под стражей с целью искоренения пыток и других форм жестокого обращения", - заявляют правозащитники.

По их данным, в Киргизии А.Гутерриш планирует принять участие в городе Ош в мероприятиях памяти жертв межэтнических столкновений в июне 2010 года, повлекших многочисленные жертвы.

"Власти не смогли адекватно устранить злоупотребления, связанные с насилием, которое непропорционально затронуло этнических узбеков. Генеральный секретарь должен призвать Кыргызстан расследовать эти злоупотребления и привлечь виновных к ответственности. Он должен также призвать к немедленному освобождению правозащитника Азимджона Аскарова, который был незаконно заключен в тюрьму после столкновений 2010 года. Комитет ООН по правам человека в марте 2016 года потребовал немедленного освобождения Аскарова, но он остается за решеткой и находится в состоянии здоровья", - говорится в обращении.

По мнению правозащитников, визит генсека ООН в Таджикистан пройдет "в условиях худшего подавления прав человека" в этой стране за последние 20 лет.

"Правительство запретило основную оппозиционную партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) в 2015 году и заключило в тюрьму более 150 активистов и адвокатов по сфабрикованным обвинениям. Гутерриш должен (. . .) заставить власти Таджикистана немедленно и безоговорочно освободить заключенных активистов и адвокатов (. . .) и положить конец насильственному возмездию против родственников правительственных критиков, проживающих за рубежом", - говорится в обращении.

В нем отмечается, что Туркменистан - конечная остановка турне А.Гутерриша - является "одной из самых закрытых и репрессивных стран мира".

"Генеральный секретарь должен поднять дела Сапармамеда Непескулиева, независимого автора службы туркменского языка Радио Свободная Европа / Радио Свобода, который находится в тюрьме с июля 2015 года по обвинению в фиктивных обвинениях, и независимого активиста Гаспара Маталева, который задокументировал принудительный труд на сборе хлопка, заключенного в тюрьму в 2016 году по обвинению в фиктивных мошенничествах. Оба должны быть выпущены", - подчеркивают правозащитники.

"Волна произвольных, политически мотивированных задержаний и судебных преследований, начавшаяся в сентябре 2016 года, была нацелена на десятки учителей и студентов, которые были связаны с туркмено-турецкими школами или имели какую-то связь с движением Гюлена, которое Турция обвиняет в попытке переворота в 2016 году. По меньшей мере, 18 человек были приговорены к длительным срокам тюремного заключения в феврале и должны быть освобождены", - отмечает Human Rights Watch.