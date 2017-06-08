Премьер Великобритании и первый министр Шотландии проголосовали на парламентских выборах

Британский премьер-министр и лидер Консервативной партии Тереза Мэй проголосовала в четверг на досрочных парламентских выборах, сообщают местные СМИ.

Т.Мэй с супругом отдали голоса на избирательном участке в графстве Беркшир на юге Англии.

В первые часы после открытия участков проголосовала и первый министр по делам Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен. Вместе с мужем она прибыла на участок для голосования в Глазго.

Избирательные участки открылись по всей Великобритании в 07:00 по местному времени (10:00 ).

По сообщениям британских СМИ, на некоторых участках, в частности, в Лондоне скопились очереди из желающих отдать свой голос.

Главными претендентами на 650 мест в Палате общин (нижняя палата парламента) являются представители консерваторов, лейбористов, либерал-демократов, Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) и Шотландская национальная партия (SNP).

Согласно результатам последних опросов, основная борьба может развернуться между правящей Консервативной партией премьер-министра страны и оппозиционной Лейбористской партией.