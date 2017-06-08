Аномальная жара в Индии ведет к резкому росту смертей, считают ученые США

Аномально высокая температура в летние месяцы в Индии является одной из причин резкого роста числа смертей среди местных жителей, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на исследование ученых Калифорнийского университета.

"Становится жарче, аномальная жара приводит к гибели все большего количества людей", - сказал ведущий автор исследования Омид Маздьясни.

Результаты исследования показывают, что за последние 50 лет средняя температура воздуха в Индии увеличилась на 0,5 градуса по Цельсию.

Отмечается, что с начала 2009 года в результате аномально высоких температур в летние месяцы в Индии погибли более 6 тыс. человек.

"Люди могут думать, что увеличение температуры на 1 или даже 2 градуса по Цельсию никак не влияет, но наши результаты показывают, что даже незначительные изменения могут привести к большому количеству смертей", - отметил один из ученых Амир Агакучак.

"Кондиционирование воздуха и электричество являются ключевые средствами для решения проблемы роста смертности из-за жары, но для этого требуются значительные вложения денег. Правительство Индии пытается решить эту проблемы и делает все возможное, однако население страны стремительно растет, и это сложная задача", - добавил он.

По оценкам ученых, к концу XXI века средняя температура воздуха в Индии может вырасти на более чем 2,2 градуса по Цельсию.

Однако исследователи отмечают, что увеличение температуры свойственно многим регионам, поэтому они призывают "правительства и международные организации прилагать усилия для улучшения ситуации в регионах, которые наиболее подвержены последствиям изменения климата".