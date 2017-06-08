Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9162 RUR   0.0299 GBR   2.2049 TRY   0.48

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.40 Brent   49.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 32° Завтра 20° 31° 10 Июн 21° 29° 11 Июн 21° 28°

Дальнее зарубежье 08.06.2017 14:16

Аномальная жара в Индии ведет к резкому росту смертей, считают ученые США

Аномально высокая температура в летние месяцы в Индии является одной из причин резкого роста числа смертей среди местных жителей, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на исследование ученых Калифорнийского университета.

"Становится жарче, аномальная жара приводит к гибели все большего количества людей", - сказал ведущий автор исследования Омид Маздьясни.

Результаты исследования показывают, что за последние 50 лет средняя температура воздуха в Индии увеличилась на 0,5 градуса по Цельсию.

Отмечается, что с начала 2009 года в результате аномально высоких температур в летние месяцы в Индии погибли более 6 тыс. человек.

"Люди могут думать, что увеличение температуры на 1 или даже 2 градуса по Цельсию никак не влияет, но наши результаты показывают, что даже незначительные изменения могут привести к большому количеству смертей", - отметил один из ученых Амир Агакучак.

"Кондиционирование воздуха и электричество являются ключевые средствами для решения проблемы роста смертности из-за жары, но для этого требуются значительные вложения денег. Правительство Индии пытается решить эту проблемы и делает все возможное, однако население страны стремительно растет, и это сложная задача", - добавил он.

По оценкам ученых, к концу XXI века средняя температура воздуха в Индии может вырасти на более чем 2,2 градуса по Цельсию.

Однако исследователи отмечают, что увеличение температуры свойственно многим регионам, поэтому они призывают "правительства и международные организации прилагать усилия для улучшения ситуации в регионах, которые наиболее подвержены последствиям изменения климата".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, ТЕМПЕРАТУРА, СМЕРТНОСТЬ, ИССЛЕДОВАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]