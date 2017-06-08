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Регион 08.06.2017 14:49

Асад в разговоре с Рухани осудил атаку террористов в Тегеране

Лидер Сирии Башар Асад в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Рухани осудил двойной теракт в Тегеране.

Б.Асад также выразил соболезнования правительству и народу Ирана, сообщили в четверг сирийские официальные СМИ.

Накануне вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана. Затем произошло нападение на мавзолей аятоллы Хомейни. В результате терактов погибли, по последним данным, 16 человек, десятки получили ранения. Ответственность за теракты взяли на себя террористы ИГИЛ .

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Тэги: СИРИЯ, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]