Асад в разговоре с Рухани осудил атаку террористов в Тегеране

Лидер Сирии Башар Асад в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Рухани осудил двойной теракт в Тегеране.

Б.Асад также выразил соболезнования правительству и народу Ирана, сообщили в четверг сирийские официальные СМИ.

Накануне вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана. Затем произошло нападение на мавзолей аятоллы Хомейни. В результате терактов погибли, по последним данным, 16 человек, десятки получили ранения. Ответственность за теракты взяли на себя террористы ИГИЛ .