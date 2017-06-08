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Дальнее зарубежье 08.06.2017 15:02

Лидер британских лейбористов проголосовал на парламентских выборах

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин отдал в четверг голос на досрочных парламентских выборах, сообщают британские СМИ.

Дж.Корбин проголосовал на избирательном участке в округе Ислингтон на севере Лондона.

Участки для голосования открылись по всей Великобритании в 07:00 по местному времени (10:00 ). Ожидается, что их работа завершится в 22:00 (01:00 ).

Согласно результатам последних опросов, основная борьба может развернуться между правящей Консервативной партией премьер-министра страны Терезы Мэй и оппозиционной Лейбористской партией.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛЕЙБОРИСТЫ, ЛИДЕР, ГОЛОСОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]