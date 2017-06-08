Лидер британских лейбористов проголосовал на парламентских выборах

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин отдал в четверг голос на досрочных парламентских выборах, сообщают британские СМИ.

Дж.Корбин проголосовал на избирательном участке в округе Ислингтон на севере Лондона.

Участки для голосования открылись по всей Великобритании в 07:00 по местному времени (10:00 ). Ожидается, что их работа завершится в 22:00 (01:00 ).

Согласно результатам последних опросов, основная борьба может развернуться между правящей Консервативной партией премьер-министра страны Терезы Мэй и оппозиционной Лейбористской партией.