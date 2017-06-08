Бойцы Сирийских демократических сил освободили дворец Гаруна аль-Рашида в Ракке

Формирования оппозиционных Сирийских демократических сил (СДС) отбили у террористов ИГИЛ на западе Ракки средневековый дворец халифа Гаруна аль-Рашида, знаменитого по сказкам "Тысяча и одна ночь", сообщили в четверг курдские СМИ.
В минувший вторник командование СДС, основу которых составляют курдские Отряды народной самообороны, объявило о начале "великой войны за освобождение Ракки" - генерального наступления на город Ракку, который с 2013 года является оплотом ИГИЛ в Сирии. Вечером того же дня бойцы СДС с восточной стороны вошли в первый квартал Ракки - Аль-Машлаб.
Теперь арабо-курдские отряды при поддержке возглавляемой США международной коалиции заняли на западе Ракки средневековую цитадель на холме Телль-Харкала, которая служила важным оборонительным рубежом террористов, курдские ополченцы в ходе боев уничтожили, по данным СМИ, свыше 70 террористов.
Вооруженные формирования СДС при поддержке авиации международной коалиции начали продвижение к Ракке в ноябре прошлого года. На прошлой неделе они достигли северных и восточных окраин города.
Сейчас формирования СДС штурмуют город на трех направлениях - с востока, севера и запада.
Командование СДС призвало жителей Ракки "держаться подальше от центров дислокации и позиций боевиков ИГИЛ, уязвимых мест и районов конфликтов".
В четверг ВВС Сирии нанесли удары по позициям ИГИЛ на западе провинции Ракка. В результате в районах населенных пунктов Дейр-Млеха, Дебси Афнан и Аль-Кадисия уничтожены базы и техника боевиков, сообщили официальные сирийские СМИ.
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