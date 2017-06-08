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Дальнее зарубежье 08.06.2017 15:14

Бойцы Сирийских демократических сил освободили дворец Гаруна аль-Рашида в Ракке

Формирования оппозиционных Сирийских демократических сил (СДС) отбили у террористов ИГИЛ на западе Ракки средневековый дворец халифа Гаруна аль-Рашида, знаменитого по сказкам "Тысяча и одна ночь", сообщили в четверг курдские СМИ.

В минувший вторник командование СДС, основу которых составляют курдские Отряды народной самообороны, объявило о начале "великой войны за освобождение Ракки" - генерального наступления на город Ракку, который с 2013 года является оплотом ИГИЛ в Сирии. Вечером того же дня бойцы СДС с восточной стороны вошли в первый квартал Ракки - Аль-Машлаб.

Теперь арабо-курдские отряды при поддержке возглавляемой США международной коалиции заняли на западе Ракки средневековую цитадель на холме Телль-Харкала, которая служила важным оборонительным рубежом террористов, курдские ополченцы в ходе боев уничтожили, по данным СМИ, свыше 70 террористов.

Вооруженные формирования СДС при поддержке авиации международной коалиции начали продвижение к Ракке в ноябре прошлого года. На прошлой неделе они достигли северных и восточных окраин города.

Сейчас формирования СДС штурмуют город на трех направлениях - с востока, севера и запада.

Командование СДС призвало жителей Ракки "держаться подальше от центров дислокации и позиций боевиков ИГИЛ, уязвимых мест и районов конфликтов".

В четверг ВВС Сирии нанесли удары по позициям ИГИЛ на западе провинции Ракка. В результате в районах населенных пунктов Дейр-Млеха, Дебси Афнан и Аль-Кадисия уничтожены базы и техника боевиков, сообщили официальные сирийские СМИ.

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Тэги: СИРИЯ, РАККА, ДВОРЕЦ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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