Выход Азербайджана из EITI не повлияет на возможности страны привлекать кредиты на энергетические проекты – замминистра экономики

Выход Азербайджана из Инициативы прозрачности в добывающей сфере (EITI) не влияет на инвестиционные возможности страны, заявил замминистра экономики Сахиль Бабаев на бизнес-форуме "Азербайджан-ЕС" в Баку в четверг.

"Азербайджан находится в процессе переговоров с зарубежными банками и международными финансовыми институтами для привлечения кредитов на реализацию своих энергетических проектов. После выхода из EITI проводились кампании против выдачи этих кредитов, были определенные попытки повлиять на инвесторов. Однако, эти попытки не увенчались успехом. Переговоры завершатся в ближайшее время", - сказал С.Бабаев.

Замминистра привел мнение руководства Европейского банка реконструкции и развития о том, что "критерии, по которым EITI оценивал Азербайджан, вызывают определенные вопросы".

"Азербайджан был одним из основных участников этой инициативы. К сожалению, инициатива начала выходить за рамки своих целей. Мы не услышали претензий, касающихся непосредственно прозрачности в добывающей промышленности", - сказал С.Бабаев.

По его словам, выход Азербайджана из EITI не повлиял на приверженность страны принципам прозрачности в добывающей сфере. "Создана специальная комиссия. Мы продолжаем свою работу, готовим отчеты. Выбрали аудитора, который оценивает эти отчеты", - сказал С.Бабаев.

Решение о приостановлении членства Азербайджана в EITI было принято Международным советом правления Инициативы по итогам 36-го заседания в Боготе 8-9 марта 2017 года. После этого Азербайджан заявил о выходе из Инициативы.

Азербайджан присоединился к Инициативе прозрачности в добывающей сфере в 2003 году. В ноябре 2003 года распоряжением кабинета министров была создана специальная комиссия по реализации EITI.

А.Ахундов