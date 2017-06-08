20 стран ЕС договорились о создании европейской прокуратуры

Двадцать государств-членов ЕС, объединенных в формат "расширенного сотрудничества" по созданию европейской прокуратуры (EPPO), согласовали в четверг законодательство, в котором излагаются ее роль и детали функционирования, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"EPPO будет при определенных условиях иметь полномочия расследовать и преследовать в судебном порядке за мошенничество в ЕС и другие преступления, затрагивающие финансовые интересы союза. Она объединит усилия европейских и национальных правоохранительных органов для противодействия мошенничеству в ЕС", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Центральный офис EPPO будет базироваться в Люксембурге. Еврокомиссия установит срок начала выполнения EPPO следственных и прокурорских задач на основании предложения главного прокурора Европы после создания данного органа. Эта дата, уточняется в коммюнике, будет назначена не раньше, чем через три года после вступления в силу согласованного регламента.

EPPO будет работать как коллегиальная структура из двух уровней. Центральный уровень будет возглавлять главный прокурор Европы, на которого ляжет общая ответственность за работу. Второй уровень будет состоять из базирующихся в государствах-членах европейских делегированных прокуроров, которые будут отвечать за повседневное проведение уголовных расследований и судебных преследований в соответствии с законодательством ЕС и законодательством данного государства-члена ЕС.

"Центральный уровень, - объясняется в сообщении пресс-службы Совета ЕС, - будет направлять и контролировать все расследования и судебные преследования, проводимые европейскими делегированными прокурорами, обеспечивая тем самым последовательную политику расследования и уголовного преследования в Европе".

При этом уточняется, что, хотя компетенция EPPO ограничена входящими в нее государствами-членами ЕС, она будет сотрудничать со странами союза, не участвующими в этой структуре.