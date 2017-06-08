Высокая долларизация остается основной проблемой банковского сектора Азербайджана – Moody`s

Основной проблемой банковской системы Азербайджана является ее высокая долларизация, считает вице-президент по кредитным вопросам Moody`s Financial Institution Group Ольга Ульянова.

"В такой ситуации (при высокой долларизации - ИФ) большой объем активов пересчитывается по новому курсу, в результате чего возрастает нагрузка на банковский капитал. Банки, которые казались еще вчера здоровыми, могут оказаться на уровне минимальной достаточности капитала", - сказал О.Ульянова, выступая на семинаре «Роль кредитных рейтингов в анализе финансовых рисков».

По ее словам, при девальвации повышаются и кредитные риски. "Не все заемщики были захеджированы должным образом (то есть имеют валютную выручку, которая позволит им платить по новому курсу - ИФ). Кроме того, многие клиенты забирают из банков свои сбережения, чтобы перевести их в валюту, и не всегда обратно приносят эти деньги в банки", - подчеркнула О.Ульянова.

А.Азизов