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Финансы 08.06.2017 14:10

Высокая долларизация остается основной проблемой банковского сектора Азербайджана – Moody`s

Основной проблемой банковской системы Азербайджана является ее высокая долларизация, считает вице-президент по кредитным вопросам Moody`s Financial Institution Group Ольга Ульянова.

"В такой ситуации (при высокой долларизации - ИФ) большой объем активов пересчитывается по новому курсу, в результате чего возрастает нагрузка на банковский капитал. Банки, которые казались еще вчера здоровыми, могут оказаться на уровне минимальной достаточности капитала", - сказал О.Ульянова, выступая на семинаре «Роль кредитных рейтингов в анализе финансовых рисков».

По ее словам, при девальвации повышаются и кредитные риски. "Не все заемщики были захеджированы должным образом (то есть имеют валютную выручку, которая позволит им платить по новому курсу - ИФ). Кроме того, многие клиенты забирают из банков свои сбережения, чтобы перевести их в валюту, и не всегда обратно приносят эти деньги в банки", - подчеркнула О.Ульянова.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, ПРОБЛЕМА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]