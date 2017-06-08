Валютные резервы Азербайджана возобновили рост, к маю 2017г достигли $39 млрд – глава Минэкономики

Стратегические валютные резервы Азербайджана на начало мая 2017 года составляют $39 млрд, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
"В январе-апреле 2017 года валютные резервы Азербайджана увеличились на $1,3 млрд - до $39 млрд", - сказал Ш.Мустафаев в четверг на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС в Баку.
Валютные резервы Азербайджана формируются из активов Государственного нефтяного фонда и резервов Центрального банка.
В 2015-2016гг наблюдался процесс сокращения валютных резервов Азербайджана в связи с тем, что они направлялись на поддержание курса национальной валюты.
А.Ахундов
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