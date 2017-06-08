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Макроэкономика 08.06.2017 14:16

Валютные резервы Азербайджана возобновили рост, к маю 2017г достигли $39 млрд – глава Минэкономики

Стратегические валютные резервы Азербайджана на начало мая 2017 года составляют $39 млрд, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"В январе-апреле 2017 года валютные резервы Азербайджана увеличились на $1,3 млрд - до $39 млрд", - сказал Ш.Мустафаев в четверг на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС в Баку.

Валютные резервы Азербайджана формируются из активов Государственного нефтяного фонда и резервов Центрального банка.

В 2015-2016гг наблюдался процесс сокращения валютных резервов Азербайджана в связи с тем, что они направлялись на поддержание курса национальной валюты.

А.Ахундов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]