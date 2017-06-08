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Дальнее зарубежье 08.06.2017 15:43

Почти 800 человек погибли в Йемене с конца апреля от холеры - ВОЗ

Эпидемия холеры в Йемене унесла с конца апреля жизни 789 человек, сообщили в четверг во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"К настоящему времени поступали данные о 101 820 случаях вероятного заражения холерой и о 789 смертей в 19 провинциях страны", - сказал представитель организации Тарик Жазаревич.

Вспышка холеры в Йемене была зафиксирована 27 апреля. В Сане введен режим чрезвычайного положения.

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Тэги: ЙЕМЕН, ХОЛЕРА, ЖЕРТВЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]