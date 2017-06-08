Почти 800 человек погибли в Йемене с конца апреля от холеры - ВОЗ

Эпидемия холеры в Йемене унесла с конца апреля жизни 789 человек, сообщили в четверг во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"К настоящему времени поступали данные о 101 820 случаях вероятного заражения холерой и о 789 смертей в 19 провинциях страны", - сказал представитель организации Тарик Жазаревич.
Вспышка холеры в Йемене была зафиксирована 27 апреля. В Сане введен режим чрезвычайного положения.
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