Почти 800 человек погибли в Йемене с конца апреля от холеры - ВОЗ

Эпидемия холеры в Йемене унесла с конца апреля жизни 789 человек, сообщили в четверг во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"К настоящему времени поступали данные о 101 820 случаях вероятного заражения холерой и о 789 смертей в 19 провинциях страны", - сказал представитель организации Тарик Жазаревич.

Вспышка холеры в Йемене была зафиксирована 27 апреля. В Сане введен режим чрезвычайного положения.