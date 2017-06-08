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ТЭК 08.06.2017 14:35

Продолжение сделки по сокращению добычи ОПЕК+ в долгосрочной перспективе дестабилизирует рынок – Минэнерго

Продолжение сделки по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК в долгосрочной перспективе может лишь дестабилизировать рынок, заявил заместитель директора департамента добычи и транспортировки нефти Минэнерго Андрей Терешок на конференции "Argus, рынок российской нефти 2017".

"Думаю, это (сделка - ИФ) будет носить краткосрочный характер. В долгосрочной перспективе, это будет рынок дестабилизировать", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, СОГЛАШЕНИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]