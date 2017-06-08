Продолжение сделки по сокращению добычи ОПЕК+ в долгосрочной перспективе дестабилизирует рынок – Минэнерго

Продолжение сделки по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК в долгосрочной перспективе может лишь дестабилизировать рынок, заявил заместитель директора департамента добычи и транспортировки нефти Минэнерго Андрей Терешок на конференции "Argus, рынок российской нефти 2017".

"Думаю, это (сделка - ИФ) будет носить краткосрочный характер. В долгосрочной перспективе, это будет рынок дестабилизировать", - сказал он.