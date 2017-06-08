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08.06.2017 14:39

Посол Мексики: «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Бакинской Высшей Школы Нефти»

Вопросы налаживания сотрудничества Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) и Мексиканского института нефти обсуждены на встрече посла Соединенных Штатов Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини с проректором БВШН по учебе, науке и международным связям Рамизом Гумбатовым. На встрече, прошедшей в Высшей школе, также присутствовал начальник управления Мексиканского института нефти Виктор Херардо Ортиз Гайардо, принимавший участие в XXIV Международной выставке и конференции «Нефть и газ Каспия-2017» в Баку.

Рассказав гостям об успехах и основных направлениях деятельности БВШН, Рамиз Гумбатов подробно проинформировал гостей об организации учебного процесса и условиях, созданных для студентов, преподавателей и сотрудников в новом кампусе вуза.

Посол Родриго Лабардини подчеркнул особую важность для Мексики сотрудничества с Азербайджаном, добившимся огромных успехов в экономике. Посол выразил уверенность, что визит Виктора Ортиза Гайардо будет способствовать развитию связей Мексиканского института нефти с Высшей школой. Актуальность налаживания такого сотрудничества, напомнил он, обсуждалась на его встрече с ректором БВШН Эльмаром Гасымовым в начале этого года.

Начальник управления Мексиканского института нефти Виктор Ортиз Гайардо также выразил интерес к налаживанию партнерских связей с БВШН. Говоря о таких направлениях деятельности этого крупнейшего исследовательского центра нефтяного сектора страны, как научные исследования и подготовка кадров для отрасли, он отметил большие возможности для сотрудничества Мексиканского института нефти и Высшей школы в этих областях.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]