Прямые инвестиции ЕС в экономику Азербайджана составили 7 млрд евро

Прямые инвестиции компаний из стран ЕС в экономику Азербайджана оцениваются в 7 млрд евро, заявил директор департамента Восточного партнерства Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Лоуренс Мередит.
"Объем прямых инвестиций из ЕС в Азербайджан составил 7 млрд евро. Из них более 2,5 млрд евро – в ненефтяной сектор. Мы видим, что Азербайджан нацелен на диверсификацию своей экономики. Энергетика является ключевым сектором в наших отношениях, но, тем не менее мы приветствуем и новые направления взаимного сотрудничества", - сказал Л.Мередит в четверг в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.
По его словам, в настоящее время стороны ведут переговоры в рамках нового соглашения о стратегическом партнерстве.
"Это соглашение очень важно для обеих сторон. Мы также обсуждаем приоритеты нашего сотрудничества, одним из главных направлений которого является проект "Южный газовый коридор" (ЮГК)", - добавил он.
Ф.Исазаде
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