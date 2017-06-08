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Бизнес и законодательство 08.06.2017 14:53

Прямые инвестиции ЕС в экономику Азербайджана составили 7 млрд евро

Прямые инвестиции компаний из стран ЕС в экономику Азербайджана оцениваются в 7 млрд евро, заявил директор департамента Восточного партнерства Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Лоуренс Мередит.

"Объем прямых инвестиций из ЕС в Азербайджан составил 7 млрд евро. Из них более 2,5 млрд евро – в ненефтяной сектор. Мы видим, что Азербайджан нацелен на диверсификацию своей экономики. Энергетика является ключевым сектором в наших отношениях, но, тем не менее мы приветствуем и новые направления взаимного сотрудничества", - сказал Л.Мередит в четверг в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

По его словам, в настоящее время стороны ведут переговоры в рамках нового соглашения о стратегическом партнерстве.

"Это соглашение очень важно для обеих сторон. Мы также обсуждаем приоритеты нашего сотрудничества, одним из главных направлений которого является проект "Южный газовый коридор" (ЮГК)", - добавил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ПРЯМЫЕ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]