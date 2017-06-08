Порошенко поставил задачу снизить долю закупки ядерного топлива в России до 45%

Украина в 2017 году должна снизить долю закупки ядерного топлива в РФ до 45%, заявил глава государства Петр Порошенко в ходе визита на Трипольскую ТЭС в четверг.
"Сколько мы получили в 2016 году (ядерного топлива из России - ИФ) - уже 55%. Сколько я поставил задачу господину министру (Игорю Насалику - ИФ) в 2017 году? Уже 45%", - сказал он.
По словам П.Порошенко, диверсификация источников поставок ядерного топлива для АЭС Украины является важной целью для обеспечения энергобезопасности страны.
Как сообщалось, Украина в январе-марте 2017 года закупила ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $121 млн 458,4 тыс.
По данным Государственной службы статистики, за этот период для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $63 млн 831,1 тыс., шведского производства - на $57 млн 627,3 тыс.
Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в январе 2017 года у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 52,55%, Westinghouse (Швеция) - 47,45%.
Ранее президент и CEO Westinghouse Electric Company Хосе Эметерио Гутьеррес в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что компания в 2017 году увеличит поставки ядерного топлива в адрес НАЭК "Энергоатома" до шести партий. Планируется, что по шесть загрузок будет поставляться до 2020 года.
В свою очередь, президент "Энергоатома" Юрий Недашковский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил намерение компании в 2017 году купить шесть партий ядерного топлива Westinghouse.
"Шесть партий мы планируем в этом году закупить. Скорее всего, часть пойдет в резерв, поскольку у нас постоянно смещаются графики ремонтов, плюс один из блоков, на который мы закупаем, становится на продление срока ремонта службы. Поэтому может получиться, что мы закупим больше, чем загрузим, но это в пределах одной партии", - сказал глава НАЭК.
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на расширение бульвара в Астаре
Спикер парламента Азербайджана соболезнует иранскому коллеге в связи с терактами в Тегеране
В Брюсселе считают важным предстоящий визит еврокомиссара Хана в Азербайджан
SOCAR довела число АЗС в Румынии до 37
Остаточные извлекаемые запасы нефти на мелководье Гюнешли оцениваются в 60 млн тонн
Facebook проявляет интерес к технологиям выяснения настроения пользователей в реальном времени - газета
Глава Минкультуры и туризма отмечает рост турпотока в Азербайджан
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 4 и пострадали 9 человек - МВД
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Президент Алиев распорядился выделить более 4 млн манатов на развитие дорожной инфраструктуры Загатальского района
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Посол Мексики: «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Бакинской Высшей Школы Нефти»
Банк ВТБ (Азербайджан) опубликовал отчетность по стандартам МСФО за 2016г.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»