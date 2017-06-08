Порошенко поставил задачу снизить долю закупки ядерного топлива в России до 45%

Украина в 2017 году должна снизить долю закупки ядерного топлива в РФ до 45%, заявил глава государства Петр Порошенко в ходе визита на Трипольскую ТЭС в четверг.

"Сколько мы получили в 2016 году (ядерного топлива из России - ИФ) - уже 55%. Сколько я поставил задачу господину министру (Игорю Насалику - ИФ) в 2017 году? Уже 45%", - сказал он.

По словам П.Порошенко, диверсификация источников поставок ядерного топлива для АЭС Украины является важной целью для обеспечения энергобезопасности страны.

Как сообщалось, Украина в январе-марте 2017 года закупила ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $121 млн 458,4 тыс.

По данным Государственной службы статистики, за этот период для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $63 млн 831,1 тыс., шведского производства - на $57 млн 627,3 тыс.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в январе 2017 года у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 52,55%, Westinghouse (Швеция) - 47,45%.

Ранее президент и CEO Westinghouse Electric Company Хосе Эметерио Гутьеррес в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что компания в 2017 году увеличит поставки ядерного топлива в адрес НАЭК "Энергоатома" до шести партий. Планируется, что по шесть загрузок будет поставляться до 2020 года.

В свою очередь, президент "Энергоатома" Юрий Недашковский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил намерение компании в 2017 году купить шесть партий ядерного топлива Westinghouse.

"Шесть партий мы планируем в этом году закупить. Скорее всего, часть пойдет в резерв, поскольку у нас постоянно смещаются графики ремонтов, плюс один из блоков, на который мы закупаем, становится на продление срока ремонта службы. Поэтому может получиться, что мы закупим больше, чем загрузим, но это в пределах одной партии", - сказал глава НАЭК.