Совершившие нападения в Тегеране боевики причастны к преступлениям ИГ в Мосуле и Ракке - министерство разведки Ирана

Пять боевиков из состава двух террористических групп, совершивших накануне нападения на парламент Ирана и на мавзолей аятоллы Хомейни, ранее принимали участие в преступлениях террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Мосуле и Ракке, сообщают иранские СМИ.
По данным министерства разведки Ирана, эти пять мужчин присоединились к ИГ и выехали из Ирана, а затем приняли участие в боевых действиях на стороне ИГ в районе Мосула и Ракки.
В августе 2016 года они вернулись в Иран для совершения терактов против религиозных святынь. Позднее террористическую ячейку раскрыли, и боевики бежали из Ирана, в то время как их командир Абу Айше был ликвидирован. Позднее террористы вновь вернулись в Иран.
Министерство разведки Ирана обнародовало имена пятерых террористов - Абу Джахад, Гайом, Ферейдун, Сарьяс и Рамин. При этом ведомством не указало фамилии боевиков по соображениям безопасности.
Иранские СМИ также сообщили со ссылкой на слова министра разведки Ирана Махмуда Алеви, что за последние два года разведка Ирана предотвратила более 100 терактов в стране.
Как сообщалось, вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана утром в среду. Затем произошло нападение на мавзолей аятоллы Хомейни. По последним данным, число жертв терактов достигло 17 человек. Ответственность за теракты взяли на себя террористы ИГ.
Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Алаэддин Боруджерди сообщил в среду, что одна из террористок была взята живой у мавзолея аятоллы Хомейни и находится в заключении. Ее допрашивают сотрудники спецслужб, отметил депутат.
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