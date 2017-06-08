Укрепление взаимодействия стран ОДКБ - лучший ответ на растущую угрозу из Афганистана, считает Рогозин

Угрозы безопасности для стран-членов ОДКБ являются угрозами и для России, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы прекрасно понимаем, что угрозы безопасности Киргизии и Таджикистану, других стран членов ОДКБ - это такие же угрозы которые направлены против России", - заявил он в четверг в Бишкеке на заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.

"Это разные подступы: дальние подступы, средние подступы, ближние подступы. Поэтому вопрос союзничества, вопрос взаимных обязательств, коллективных действий и вопрос повышения боеспособности как российских воинских подразделений и наших военных баз, так и собственно национальных вооруженных сил стран ОДКБ - это вопрос коллективного ответа на угрозы, которые, как мы видим, пока не имеют тенденции к снижению", - отметил Д.Рогозин.

"Мы видим, что происходит в Афганистане. Все эти разговоры НАТО, что они провели некую успешную операцию - это все пшик. Это все разговоры ни о чем", - сказал вице-премьер.

По его словам, "сначала были разговоры о победе, сейчас они (страны НАТО - ИФ) перестали использовать это слово вообще, стали использовать слово успех. Потом стали говорить о критериях успеха. То есть стали сами себя ограничивать".

"Сейчас мы видим, что и сами они бьют неточно и их высокоточное оружие является оружием, которое бьет по площадям и по людям, по большому скоплению людей, в том числе и прежде всего по гражданским людям, что естественно вызывает ответную реакцию и разрастание сопротивления", - сказал он.

По словам Д.Рогозина, все диалоги, которые ведутся с союзниками по вопросам безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, сводятся к проблеме Афганистана. "Вы знаете, что совсем недавно с премьер-министром Индии в Санкт-Петербурге шли обстоятельные переговоры. Были обозначены те же самые проблемы, абсолютно, тот же самый Афганистан", - напомнил он.

"Мы видим, что угроза не только не спала, она только нарастает. Ничего лучше, чем укрепление нашего взаимодействия, нашего союзничества, нашей общей физической силы для сопротивления этому злу мы не видим. Поэтому мы это и делаем", - подчеркнул он

В Бишкеке в четверг прошло XV заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. По итогам заседания подписаны пять документов, в том числе план проведения работ по стандартизации вооружения и военной техники в рамках ОДКБ до 2025 года и о повышении качества совместно разрабатываемой и производимой продукции военного назначения.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.