Новые ракетные пуски Пхеньяна лишь способствуют его изоляции, заявляет президент Южной Кореи

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в четверг на заседании Совета национальной безопасности, что очередные ракетные испытания Северной Кореи лишь создают больше трудностей Пхеньяну.

"Единственное, что может получить Северная Корея от этих провокаций, это экономическая изоляция и экономические трудности", - приводят слова президента местные СМИ.

Президент пообещал не отступаться от задачи защищать жителей Южной Кореи от угроз, исходящих от Пхеньяна, и отдал приказ военным быть готовыми "встретить любую вооруженную провокацию Севера".

Мун Чжэ Ин также заявил о планах работать с союзниками Сеула, включая США, и ООН по проблеме Северной Кореи.

В МИД Южной Кореи в свою очередь заявили, что в настоящий момент военные пытаются установить, нарушил ли Пхеньян последними запусками международное право. Резолюции СБ ООН запрещают Пхеньяну испытания баллистических ракет и использование технологий, связанных с ракетами этого типа. Однако по первоначальным оценкам военных, испытанные Пхеньяном ракеты относились к типу противокорабельных крылатых ракет, добавляют СМИ.

СМИ также сообщают, что через несколько часов после последних испытаний Северной Кореи прошла встреча спикера южнокорейского парламента Чон Се Гюна со спикером палаты представителей парламента Японии Тадамори Осимой и спикером палаты советников Тюити Датэ. По итогам встречи стороны подтвердили необходимость тесного сотрудничества для урегулирования ситуации вокруг КНДР и обеспечения мира в регионе Северо-Восточной Азии.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили со ссылкой на военных, что Северная Корея осуществила с восточного побережья пуск нескольких противокорабельных крылатых ракет, которые пролетели около 200 километров, прежде чем упасть в Японское море.

"Северная Корея запустила утром несколько неопознанных объектов, предположительно, крылатые ракеты класса "поверхность-корабль", в направлении Японского моря из окрестностей города Вонсана, провинция Канвондо. Дальность полета составляет около 200 км", - заявили в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи.