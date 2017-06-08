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Регион 08.06.2017 16:41

В США задержана банда, в которую входили 13 грузинских "авторитетов" и двое боксеров

Министерство иностранных дел Грузии уточняет информацию о задержании в США членов криминальной группировки, среди которых 15 грузин.

Министерство юстиции США распространило информацию о задержании 33 членов "российской" криминальной группировки, которые обвиняются в торговле наркотиками, рэкете, воровстве, контрабанде. Минюст США приводит фамилии задержанных, среди них не только грузинские криминальные "авторитеты", но и двое грузинских боксеров.

"Эту информацию мы получили совсем недавно и перепроверяем. Мы поручили нашему генеральному консулу включиться в этот процесс и в самое ближайшее время сообщим подробности", - сказал в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, США, ПРЕСТУПНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]