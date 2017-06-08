Министерство иностранных дел Грузии уточняет информацию о задержании в США членов криминальной группировки, среди которых 15 грузин.

Министерство юстиции США распространило информацию о задержании 33 членов "российской" криминальной группировки, которые обвиняются в торговле наркотиками, рэкете, воровстве, контрабанде. Минюст США приводит фамилии задержанных, среди них не только грузинские криминальные "авторитеты", но и двое грузинских боксеров.

"Эту информацию мы получили совсем недавно и перепроверяем. Мы поручили нашему генеральному консулу включиться в этот процесс и в самое ближайшее время сообщим подробности", - сказал в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.