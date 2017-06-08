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Финансы 08.06.2017 16:10

Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на сумму около 41 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций с начала 2017 года выдал предпринимателям в Азербайджане льготные кредиты на общую сумму 40,6 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

За счет эти средств фонда профинансированы инвестиционные проекты 521 предпринимателя.

НФПП в четверг организовал в Гейгельском районе мероприятие по господдержке предпринимательства.

"До сих пор около 6,3 тыс. предпринимателям в Гянджа-Газахском экономическом районе НФПП выдал льготные кредиты на сумму более 233 млн манатов. В рамках мероприятия в четверг льготные кредиты на общую сумму 709 тыс. манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в Гейгельском и близлежащих районах. Средства будут направлены, главным образом, на развитие животноводства, пчеловодства, виноградарства и др.", - подчеркивается в сообщении.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ, ВЫДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]