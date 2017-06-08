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ТЭК 08.06.2017 17:16

Остаточные извлекаемые запасы нефти на мелководье Гюнешли оцениваются в 60 млн тонн

Извлекаемые запасы нефти на мелководной части месторождения Гюнешли оцениваются в 60 млн тонн, отмечается в сообщении производственного объединения «Азнефть» (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа).

В четверг в нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) «28 Мая» состоялось совещание с участием главы ПО «Азнефть» Дашкына Искендерова, посвященное определению текущего состояния гидротехнических установок, морских оснований, технологических объектов и коммуникационных узлов на промыслах управления, а также работе, проделанной НГДУ за январь-май 2017 года.

«В ходе совещания был заслушан отчет по деятельности управления за 5 месяцев 2017 года. В отчете указано, что извлекаемые запасы мелководной части месторождения Гюнешли составляют 60 млн тонн. На совещании также обсуждались методы интенсивного извлечения оставшихся запасов нефти, и отмечалась необходимость сохранения стабильного уровня добычи и выбора эффективных способов для освоения оставшихся нефтяных запасов», - говорится в информации.

В ходе совещания состоялся обмен мнениями по распределению нагрузки, падающей, в основном, на продуктивный пласт «Свита перерыва» на другие горизонты продуктивной толщи для стабилизации нефтедобычи.

По итогам совещания принято решение о реализации дополнительных мер для «серьезного увеличения до 2020 года газодобычи НГДУ «28 Мая».

По данным ПО «Азнефть», за январь-май 2017 года НГДУ «28 Мая» из бездействующего фонда в эксплуатацию были введены 33 скважины. В настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы на 16 объектах управления. При этом капитальный ремонт на морских основаниях №3 и №5 находятся на завершающей стадии.

Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ЗАПАСЫ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]