Остаточные извлекаемые запасы нефти на мелководье Гюнешли оцениваются в 60 млн тонн

Извлекаемые запасы нефти на мелководной части месторождения Гюнешли оцениваются в 60 млн тонн, отмечается в сообщении производственного объединения «Азнефть» (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа).
В четверг в нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) «28 Мая» состоялось совещание с участием главы ПО «Азнефть» Дашкына Искендерова, посвященное определению текущего состояния гидротехнических установок, морских оснований, технологических объектов и коммуникационных узлов на промыслах управления, а также работе, проделанной НГДУ за январь-май 2017 года.
«В ходе совещания был заслушан отчет по деятельности управления за 5 месяцев 2017 года. В отчете указано, что извлекаемые запасы мелководной части месторождения Гюнешли составляют 60 млн тонн. На совещании также обсуждались методы интенсивного извлечения оставшихся запасов нефти, и отмечалась необходимость сохранения стабильного уровня добычи и выбора эффективных способов для освоения оставшихся нефтяных запасов», - говорится в информации.
В ходе совещания состоялся обмен мнениями по распределению нагрузки, падающей, в основном, на продуктивный пласт «Свита перерыва» на другие горизонты продуктивной толщи для стабилизации нефтедобычи.
По итогам совещания принято решение о реализации дополнительных мер для «серьезного увеличения до 2020 года газодобычи НГДУ «28 Мая».
По данным ПО «Азнефть», за январь-май 2017 года НГДУ «28 Мая» из бездействующего фонда в эксплуатацию были введены 33 скважины. В настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы на 16 объектах управления. При этом капитальный ремонт на морских основаниях №3 и №5 находятся на завершающей стадии.
Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.
Н.Аббасова
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