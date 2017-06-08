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СНГ 08.06.2017 17:31

Лидеры Узбекистана и Пакистана настроены расширять сотрудничество между двумя государствами

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибывший в четверг в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), встретился с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

"В ход встречи главное внимание было уделено рассмотрению состояния и перспектив отношений между двумя государствами, а также вопросам укрепления региональной безопасности", - сказали в пресс-службе.

По ее данным Ш.Мирзиеев, подчеркнув, что Ташкент поддержал вступление Пакистана в ШОС, напомнил, что этому вопросу было уделено особое внимание в период председательства Узбекистана в организации.

"Узбекистан и в дальнейшем будет развивать многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество с Пакистаном", - сказал президент Ш.Мирзиеев, слова которого процитировали в пресс-службе.

В свою очередь, Н.Шариф заявил, что "Пакистан заинтересован в расширении партнерства с Узбекистаном во всех направлениях".

В пресс-службе отметили, что Узбекистан и Пакистан поддерживают друг друга на международной арене. К настоящему времени между сторонами подписано около 50 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. В республике действуют 55 предприятий, организованных в сотрудничестве с Пакистаном.

Как сообщалось, президент Узбекистана 8-9 июня примет участие в очередном заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане. Он также примет участие в официальной церемонии открытия международной специализированной выставки EXPO-2017.

Как ожидается, в рамках реализации решений Ташкентского саммита ШОС в Астане будет завершена процедура приема в организацию Индии и Пакистана в качестве государств-членов.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана.

Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПАКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]