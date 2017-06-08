Председатель парламента Грузии, руководитель государственной конституционной комиссии Ираклий Кобахидзе заявил, что принято решение, в соответствии с которым в Конституцию страны будет внесена запись, что брак является "союзом женщины и мужчины с целью создания семьи".
"Юридический подход состоит в том, что дефиниция брака должна соответствовать социальному восприятию и оно точно должно быть отражено в первом пункте", - сказал И. Кобахидзе, выступая в четверг на заседании парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции.
По его словам, главной целью поправки является то, чтобы определенным группам не дать возможность разжигать гомофобские и антизападные настроения.
Спикер парламента отметил, что это не означает поощрение дискриминации в какой бы то ни было форме.
"Мы уважаем права и интересы каждой группы, в том числе меньшинств. Соответственно, эта запись не станет основанием для дискриминации", - заявил И. Кобахидзе.
Ранее инициирование конституционных поправок, связанных с определением понятия брака, вызвало в Грузии неоднозначную реакцию. В парламенте была создана специальная комиссия по этому вопросу, которая проводила встречи с населением во всех регионах, в ходе которых обсуждались предлагаемые депутатами от "Грузинской мечты" изменения в главный закон страны, касающиеся брачного союза.
В действующей редакции Конституции написано, что "брак основывается на правовом равноправии и доброй воле супругов". В то же время Гражданский кодекс Грузии уточняет, что брак является "добровольным союзом женщины и мужчины", что запрещает заключение брака между лицами одного пола.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, несмотря на то, что соответствие статьи Гражданского кодекса с действующей конституционной нормой "не является спорным", "с целью предотвращения неправильной интерпретации" целесообразно, чтобы в Конституцию было бы внесено "более ясное и четкое" определение, которое "снимет вопросы и опасения у большой части общества, которые касаются четкой дефиниции брака и семьи в Конституции и Гражданском кодексе".
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