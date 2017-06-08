ЕСПЧ передал дело Берлускони на рассмотрение Большой палаты суда

Дело итальянского экс-премьера Сильвио Берлускони против Италии передано на рассмотрение Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), говорится в коммюнике суда, распространенном в четверг.

Как отмечается в документе, суть дела в том, что С.Берлускони был обвинен в неуплате налогов, в связи с чем он был лишен мандата сенатора.

В своей жалобе, направленной в ЕСПЧ, С.Берлускони отметил, что считает, что в его отношении была нарушена статья 7 Европейской конвенции (наказание исключительно на основании закона).

Кроме того, в исковом заявлении сказано, что итальянские власти допустили нарушение статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты), а также статью 3 протокола 1 к конвенции (право на свободные выборы).

Жалоба была направлена С.Берлускони в ЕСПЧ в конце 2013 года. 5 июля 2016 года итальянское правительство получило уведомление от суда, содержавшее ряд вопросов по поводу рассматриваемого дела.