Спецпредставитель президента РФ Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии в Москве ситуацию вокруг Катара

Обострение отношений ряда государств Персидского залива с Катаром обсудил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов с послом Саудовской Аравии в Москве Абдуррахманом Ар-Расси.

"Затрагивались также актуальные аспекты положения на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на ситуацию в Сирии и обострение отношений ряда государств региона с Катаром", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в четверг.

"В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов дальнейшего развития многопланового российско-саудовского взаимодействия, включая график предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.