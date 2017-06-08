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СНГ 08.06.2017 20:19

Спецпредставитель президента РФ Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии в Москве ситуацию вокруг Катара

Обострение отношений ряда государств Персидского залива с Катаром обсудил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов с послом Саудовской Аравии в Москве Абдуррахманом Ар-Расси.

"Затрагивались также актуальные аспекты положения на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на ситуацию в Сирии и обострение отношений ряда государств региона с Катаром", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в четверг.

"В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов дальнейшего развития многопланового российско-саудовского взаимодействия, включая график предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Тэги: РОССИЯ, КАТАР, ДИПЛОМАТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]